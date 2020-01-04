غوتيريش يدعو لوقف فوري للقتال في ليبيا

دعا أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في وقت متاخر مساء الجمعة، جميع الأطراف في ليبيا إلى “وقف فوري لإطلاق النار واستئناف الحوار السياسي”.

وكرر الأمين العام في بيان أصدره فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسمه، التأكيد على أن “الانتهاكات المستمرة لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن 1970 (2011) وتعديلها في القرارات اللاحقة تزيد الأمور سوءاً”.

واعتبر في بيانه الذي وصل الاناضول نسخة منه أن “التقيد الصارم بالحظر ضروري لتهيئة بيئة مواتية لوقف الأعمال القتالية من جانب جميع الأطراف”.

وأردف قائلا “أي دعم أجنبي للأطراف المتحاربة لن يؤدي إلا إلى تعميق الصراع المستمر ويزيد من تعقيد الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي سلمي وشامل”.

وينازع اللواء متقاعد خليفة حفتر،المدعوم من قبل مصر والإمارات وروسيا، الحكومة الليبية، المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، ويشن منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي هجوماً متعثراً للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر الحكومة. (الأناضول)