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حليف غولن يكشف عن حادث أمني وقع بالقرب من مسكن المعارض التركي البارز

حليف غولن يكشف عن حادث أمني وقع بالقرب من مسكن المعارض التركي البارز
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