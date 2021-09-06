غينيا.. زعيم الإنقلاب يمنع الوزراء والمسؤولين من مغادرة البلاد

منع زعيم الإنقلاب في غينيا، مامادي دومبويا، قائد القوات الخاصة، جميع وزراء الحكومة والمسؤولين من مغادرة البلاد

وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أكدت اليوم، في تعليقها على الوضع في غينيا، أن موسكو تعارض أي محاولات لتغيير السلطة بطريقة غير دستورية.

وقالت الخارجية في بيان: "موسكو تعارض أي محاولات لتغيير غير دستوري للسلطة، ونطالب بالإفراج عن ألفا كوندي (رئيس غينيا) وضمان حصانته".

وأضافت "نعتبر أنه من الضروري عودة الوضع في غينيا إلى المسار الدستوري في أقرب وقت ممكن، كما نحث جميع القوى السياسية في غينيا على الامتناع عن الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من العنف والعمل من أجل تسوية تفاوضية سلمية للوضع الحالي".

ولفتت: "نوصي المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى جمهورية غينيا حتى يتم تسوية الوضع"

وأعلنت القوات الخاصة في غينيا، أمس الأحد، القبض على الرئيس كوندي، وتعليق العمل بالدستور، وإغلاق الحدود البرية لمدة أسبوع

ووعد دومبويا، في مقطع فيديو بثته وسائل إعلام محلية، بإجراء مشاورات وطنية من أجل انتقال سلمي، وكذلك احترام الالتزامات الدولية التي تعهدت بها غينيا. وقال "سنجلس جميعا لنكتب دستورا يتبنى واقعا قادرا على حل مشاكلنا"