فاغنر الروسية توقف تجنيد السجناء للقتال في اوكرانيا

أعلنت مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية الخميس، انها قررت "التوقف بالكامل" عن تجنيد السجناء وإرسالهم للقتال في أوكرانيا، ودون ان توضح الاسباب.

ونقل بيان نشره الجهاز الاعلامي للمجموعة عن رئيسها يفغيني بريغوجين قوله انه تقرر التوقف بالكامل عن تجنيد السجناء، مضيفا ان "جميع الالتزامات" لمن جرى ضمهم من هؤلاء في السابق "يتم الوفاء بها".

وتقول تقارير ان مجموعة المرتزقة التي تاسست عام 2014، جندت بالفعل الاف السجناء للقتال في اوكرانيا مقابل اعفائهم او تخفيف الاحكام الصادرة في حقهم.

وبرز دور عناصر فاغنر بشكل كبير في الحرب في اوكرانيا، حيث يعزى اليهم الفضل في السيطرة على مدينة سوليدار شرقي البلاد الشهر الماضي، بعد قتال دام اشهرا.

وحاليا، تقوم المجموعة بصب مجهودها للسيطرة على مدينة باخموت المجاورة، والتي تسعى موسكو لدخولها منذ الصيف الماضي.

وحتى وقت قريب، كان رئيس المجموعة بريغوجين يحاول البقاء بعيدا عن الاضواء، لكنه كثف ظهوره الاعلامي اخيرا، وخصوصا بعدما أثبت سطوة عناصره وقدرتهم على ان يكونوا لاعبين محوريين في الحرب.

وسبق ان جرى رصد نشاط مقاتلي مجموعة في سوريا وليبيا ودولة إفريقية عدة.