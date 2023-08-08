"فاغنر" تثير التوترات.. بولندا تنشر 1000 جندي إضافي على حدود بيلاروسيا

منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لم يهدأ قلق دول الجوار تجاه التطورات السائدة في المنطقة، وتزايد القلق بشكل أكبر مع انتشار مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة في أرجاء المنطقة، بما في ذلك نقلها إلى أراضي بيلاروسيا.

وأقرت وزارة الدفاع البولندية خطوة هامة بهدف التصدي للتحديات المتزايدة على الحدود، حيث أعلنت عن نشر 1000 جندي إضافي على الحدود مع روسيا البيضاء، لمحاربة محاولات العبور غير القانونية التي شهدت زيادة ملحوظة.

ووفقًا لوكالة الأنباء "باب" البولندية، فإن حرس الحدود البولندي طلب بشكل رسمي من وزارة الدفاع تعزيز القوات بإضافة هؤلاء الجنود على الحدود البولندية-البيلاروسية.

وأفاد حرس الحدود البولندي بأن عددًا لا يقل عن 19 ألف شخص حاولوا عبور الحدود غير القانوني بمسافة تمتد على مدى 250 ميلا خلال العام الجاري.

ويمثل الرقم السابق زيادة ملحوظة عن الأعداد المسجلة في العام السابق، حيث تم تسجيل ما يقرب من 16 ألف شخص في عام 2022.

وتأتي هذه الخطوة الجديدة في ظل تنامي المخاوف بشأن محاولات السلطات البيلاروسية دفع المهاجرين عبر الحدود بقوة، مما يعيد إلى الأذهان أزمة الهجرة التي شهدتها المنطقة في عام 2021، عندما حاول مئات الأشخاص بالقوة التوجه نحو بولندا.

كما يأتي ذلك في ظل تزايد أعداد المحاولات غير القانونية لعبور الحدود، حيث سجّل حرس الحدود نحو 3 آلاف و900 محاولة عبور خلال شهر يوليو الماضي فقط.

ويجدر بالذكر أن مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة أعلنت في نفس الشهر عن بدء تدريب الجيش البيلاروسي بهدف تعزيز قدراته، مما أثار مخاوف حرس الحدود البولندي ودفعه للتقدم بطلب بإرسال ألف جندي جديد إلى الحدود مع بيلاروسيا.

