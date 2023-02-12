"فاغنر" تسيطر على بلدة جديدة قرب "باخموت" .. فيديو

أعلنت مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة الروسية، عن سيطرة قواتها على بلدة قريبة من مدينة أرتيموفسك (باخموت) في دونيتسك.

ونشر المكتب الصحفي لمؤسس شركة "فاغنر"، يفغيني برغوجين، مقطع فيديو وصورة عبر تطبيق تلغرام، لإثبات حقيقة سيطرة قوات المجموعة على بلدة كراسنايا غورا "الجبل الأحمر".

ويظهر في الفيديو، مجموعة من مقاتلي "فاغنر"، وهم ملثمون ويرتدون زيا عسكريا للقوات الخاصة، داخل البلدة.

وقال برغوجين: "اليوم سيطرت فصائل هجومية لمجموعة فاغنر على بلدة كراسنايا غورا".

مواجهات عنيفة في "باخموت"

يشار إلى أن مجموعة "فاغنر"، التي تقاتل إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا، أقرت بأنها تواجه مقاومة شرسة وصعبة في مدينة "باخموت" الإستراتيجية، مؤكدة أهمية السيطرة عليها للمضي قدما وبنجاح في العملية العسكرية.

وشدد يفجغيني بريغوجين، على أن هناك حاجة (للسيطرة على) باخموت حتى تتمكن القوات من العمل بشكل مريح.

وقال "بريغوجين": "إن على القوات الروسية أن تحدد أهدافها في العمليات العسكرية المستمرة منذ عام، ويتمثل ذلك في ترسيخ وجودها بقوة في شرق أوكرانيا أو المضي قدما للاستيلاء على المزيد من الأراضي".

يذكر أن قوات فاغنر لعبت دورا مهما، في السيطرة على مدينة "سوليدار"، بعد أشهر من القتال العنيف والقصف المستمر.

وتدورحاليا معارك عنيفة شمال باخموت، حيث تمكنت القوات الموالية لروسيا، من تحقيق تقدم في تلك المنطقة، وقطع الإمدادات عن القوات الأوكرانية، كما تتعرض "فوغليدار" لهجوم عنيف.