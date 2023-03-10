فاغنر تفتتح مراكز تجنيد في عشرات المدن الروسية

اعلنت مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية التي تنشط في جبهات القتال في اوكرانيا، افتتاح مراكز تجنيد في عشرات المدن الروسية.

ونقل المكتب الاعلامي لشركة رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين عن الاخير قوله ان مجموعته افتتحت 58 مركز تجنيد لصالحها في 42 مدينة في الاتحاد الروسي، مشيرا الى ان هناك اقبالا من مقاتلين جددا "سينضمون للدفاع عن بلادهم وعائلاتهم".

والاربعاء، قال قائد مجموعة فاغنر في رسالة صوتية نشرها مكتبه إن وحدات من مجموعته سيطرت على كامل الجزء الشرقي من باخموت الواقع شرق نهر باخموتكا شرقي اوكرانيا.

وتحاول القوات الروسية ومجموعة "فاغنر" السيطرة على "باخموت" منذ 7 أشهر، بعد محاصرتها من 3 اتجاهات، فيما تؤكد القوات الأوكرانية أنها تسيطر بشكل تام على المحور الغربي من المدينة الاستراتيجية.

ويواصل الجيش الروسي، إرسال التعزيزات إلى جبهات القتال، مع الزج بالمقاتلات والدبابات الحديثة في مناطق العمليات.

ولم يتبق في "باخموت" التي كان يبلغ عدد سكانها قبل الحرب، حوالي 70 ألف نسمة، إلا بضعة آلاف فقط.