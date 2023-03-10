  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. فاغنر تفتتح مراكز تجنيد في عشرات المدن الروسية

فاغنر تفتتح مراكز تجنيد في عشرات المدن الروسية

تاريخ النشر: 10 آذار / مارس 2023 - 03:44
فاغنر تفتتح مراكز تجنيد في عشرات المدن الروسية

اعلنت مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية التي تنشط في جبهات القتال في اوكرانيا، افتتاح مراكز تجنيد في عشرات المدن الروسية.

اقرأ ايضاًالناتو يتوقع سقوط باخموت الاوكرانية خلال ايامالناتو يتوقع سقوط باخموت الاوكرانية خلال ايام

ونقل المكتب الاعلامي لشركة رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين عن الاخير قوله ان مجموعته افتتحت 58 مركز تجنيد لصالحها في 42 مدينة في الاتحاد الروسي، مشيرا الى ان هناك اقبالا من مقاتلين جددا "سينضمون للدفاع عن بلادهم وعائلاتهم".

والاربعاء، قال قائد مجموعة فاغنر في رسالة صوتية نشرها مكتبه إن وحدات من مجموعته سيطرت على كامل الجزء الشرقي من باخموت الواقع شرق نهر باخموتكا شرقي اوكرانيا.

وتحاول القوات الروسية ومجموعة "فاغنر" السيطرة على "باخموت" منذ 7 أشهر، بعد محاصرتها من 3 اتجاهات، فيما تؤكد القوات الأوكرانية أنها تسيطر بشكل تام على المحور الغربي من المدينة الاستراتيجية.

اقرأ ايضاًالناتو يتوقع سقوط باخموت الاوكرانية خلال ايامالغاء العقوبات الاوروبية المفروضة على والدة قائد مجموعة فاغنر

ويواصل الجيش الروسي، إرسال التعزيزات إلى جبهات القتال، مع الزج بالمقاتلات والدبابات الحديثة في مناطق العمليات.

ولم يتبق في "باخموت" التي كان يبلغ عدد سكانها قبل الحرب، حوالي 70 ألف نسمة، إلا بضعة آلاف فقط.

كلمات دالة:فاغنرروسيايفغيني بريغوجيناوكرانيا

© 2000 - 2023 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...