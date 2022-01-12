فاوتشي: تحديد أجسام مضادة تتصدى لمتحورات "كورونا"

قال خبير الأمراض المعدية ومستشار البيت الأبيض، أنتوني فاوتشي، أن العلماء تمكنوا من تحديد أجسام مضادة قادرة على القضاء على المتحورات الجديدة من فيروس كورونا.

وأضاف فاوتشي في تصريحات نقلتها وسائل اعلام محلية، في الولايات المتحدة، نأمل أن نتمكن من تطوير لقاح عبر استخدام تلك الأجسام المضادة، للقضاء على متحورات "كورونا".

وأكد فاوتشي أن الجرعات المعززة تحمي بشكل كبير وأساسي من أعراض "كورونا"، مبينا أن "أوميكرون" فشل حتى الآن في التغلب على المكونات الأساسية للقاحات.

واعتبر خبير الأمراض المعدية الأمريكي، أن اللقاحات ضرورية من أجل محاولة التخفيف من حدة تفشي أوميكرون، علما أنه توقع أن تصل العدوى لأغلب الناس، بحسب ما نقلت شبكة "سي أن أن".

يذكر أن خبراء منظمة الصحة العالمية، كانوا حذروا أمس الثلاثاء، من أن الاكتفاء بإعطاء جرعات لقاح معززة لا يشكل استراتيجية قابلة للاستمرار في مواجهة المتحورات الناشئة، ودعوا إلى لقاحات جديدة تحمي بشكل أفضل من انتقال العدوى.

وقالت اللجنة الاستشارية الفنية حول كوفيد-19 ببيان، إن ثمة حاجة إلى تطوير لقاحات مضادة لكوفيد-19 ذات فاعلية عالية للوقاية من الإصابة وانتقال العدوى وأشكال الإصابة الحادة والوفاة.

وكانت المنظمة أوضحت في زقت سابق أن أسباب تفشي "أوميكرون" تعود بشكل أساسي إلى الطفرات التي يحملها المتحور الجديد والتي تخوله الالتصاق بالخلايا البشرية بسهولة أكبر. كما أشارت إلى أن المتحور الأحدث من كورونا يمكن أن يصيب أشخاصا أصيبوا سابقاً بالعدوى، كما يطال من تم تطعيمهم أيضاً، إلا أنها أكدت أن أعراضه أخف من دلتا ومتحورات الوباء السابقة!