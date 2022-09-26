فتاة اردنية تقتل جدتها وتسمم والديها واشقاءها بمبيد الحشرات

قضت محكمة التمييز الأردنية بتأييد حكم محكمة الجنايات الكبرى بالأشغال الشاقة المؤقتة لـ 10 سنوات، على فتاة وضعت مبيد للحشرات في الطعام اثناء اعداده مما ادى الى وفاة جدتها فيما أصابت والديها وشقيقها وشقيقتيها بالتسمم.

وحسب اعتراف الجانية فقد قامت في عام 2004 على وضع المادة السامة (مبيد الصراصير) في حلة الطبخ بهدف ايذاء شقيقها لخلافها معه، ما أدى إلى وفاة جدتها وإصابة والديها وشقيقها وشقيقتيها بالتسمم وقالت انها لم تكن تريد قتل شقيقها

وقضت المحكمة اولا بالحكم عليها حكما غيابيا بالإعدام شنقا، وتخفيضها إلى الأشغال المؤقتة مدة 10 سنوات، لإسقاط الحق الشخصي وفقا لقانون العقوبات الذي كان ساريا عند ارتكاب الجريمة.

وفي يونيو 2022 طعنت المتهمة بالحكم أمام محكمة التمييز والتي أيدت الحكم، واعتبرت "إن العقوبة جاءت ضمن الحد القانوني المقرر للجريمة التي أدينت بها بعد الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية".