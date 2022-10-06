فتاة مغربية تتحدث عن تفاصيل تحرش جنسي من مديرها الفرنسي

كشفت واحدة من 6 ضحايا مغربيات في قضية التحرش والاعتداء الجنسي في كل من المغرب وفرنسا، والتي كان بطلها رجل الاعمال الفرنسي جاك بوتيي الذي كان يدير فرع مجموعة "أسو 2000 للتامين في مدينة طنجة شمال البلاد

وتحدثت الفتاة المغربية باسم مستعار "سارة" وقالت بادرني المدير في اول مرة "تبدين كأنك خارجة من ملهى ليلي، لكنني أحب ذلك"، وبدا يحدق في فخذي"، وفق ما نقلت عنها وكالة الانباء الفرنسية

وتقول "أصبت بصدمة، لكن كلامه بدا عاديا بالنسبة للآخرين. قيل لي إنه متعود على إلقاء مثل هذه الملاحظات"، وظلت صامته منذ 2018 الى ان خرجت زميلاتها يتحدثن عن الاعتداء الجنسي عليهن في مؤتمر صحفي في يونيو الماضي

وفي 2020 طارد بوتيي الفتاة سارة وطلبها الى مكتبه بحجة انها موضوع "شكوى" من أحد زبائن الشركة، لكنه "استغل هذه المقابلة ليطلب مني أن أبعث إليه بصوري". وبعد رفضها طلب ان يتعرف على "أختي الصغيرة أو إحدى قريباتي أو صديقاتي مقابل هدية جميلة"

بعد بضعة أشهر عاد المتهم ليطلب مقابلتها مجددا "لكنني رفضت"، وفضحت الامر بنشر محادثات بينهما على تطبيق واتساب.

وينكر بوتيي 75 عاما المعتقل في فرنسا التهم الموجهه له وهي التحرش والاعتداء الجنسي والاتجار بالبشر

ورفعت أربع شابات مغربيات شكاوى قضائية ضد رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي، المعتقل في قضية "اغتصاب قاصروتحدثن من خلف قناع في قضايا الاعتداءات الجنسية عليهن حسب فرانس برس

كما يلاحق تسعة من كوادر الشركة في هذا الملف ستة منهم معتقلون احتياطيا، وهم ستة مغاربة وثلاثة فرنسيين.