فتحت الظرف المشبوه: مديرة ديوان الرئاسة التونسية تفقد البصر

كشفت الرئاسة التونسية مساء يوم الخميس أن نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي التي فتحت الظرف المشبوه الموجه الى الرئيس قيس سعيد قد تعكر وضعها الصحي وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر، فضلا عن صداع كبير في الرأس.

وأضافت أن أحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان كان موجودا عند وقوع الحادثة وشعر بنفس الأعراض ولكن بدرجة أقل.

تمزيق الطرد

وأشارت إلى أنه تم وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية، موضحة أنه لم يتسن تحديد طبيعة المادة التي كانت داخله.

أفادت بأن مديرة الديوان الرئاسي توجهت إلى المستشفى العسكري للقيام بالفحوصات اللازمة، والوقوف على أسباب التعكر الصحي المفاجئ.

وأكدت في البيان أن مصالح رئاسة الجمهورية لم تنشر الخبر في اليوم نفسه الذي جرت فيه الحادثة تجنبا لإثارة الرأي العام وللإرباك، ولكن تم في المقابل تداول هذا الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي لذلك وجب التوضيح.

وذكرت أن رئيس الجمهورية بصحة جيدة ولم يصبه أي مكروه.

وتسلمت عكاشة منصبها يوم الثلاثاء 28 يناير 2020 خلفا لطارق بالطيب.

ونادية عكاشة هي مستشارة أولى لدى رئيس الجمهورية مسؤولة عن الشؤون القانونية وهي دكتورة في القانون العام وأستاذة مساعدة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بالمنار.

كما أنها باحثة في معهد ‘ماكس بلانك’ للقانون العام والقانون الدولي المقارن في هايدلبرغ. وهي مهتمة بالقانون الدستوري والعدالة الدستورية والقانون الدستوري الدولي.



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