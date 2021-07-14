فتح الحدود البرية بين الجزائر والنيجر بعد اغلاق 16 شهرا

أعادت الجزائر والنيجر فتح حدودهما البرّية المغلقة منذ 16 شهراً بسبب جائحة كورونا

وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره النيجري محمد بازوم الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر إعادة فتح الحدود البرّية، بهدف تسهيل التجارة بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن تبّون قوله إنّ البلدين اتّفقا على “فتح الحدود لتصدير المواد الجزائرية نحو النيجر واستيراد المواد النيجرية نحو الجزائر.

وأضاف أنّه اتّفق وبازوم على أن تكون هناك “سياسة واضحة” بالنسبة للنيجريين العاملين في الجزائر.

فيما أعرب رئيس النيجر محمد بازوم، عن رغبته في إعادة فتح الحدود مع الجزائر "بشكل نهائي" لكي يتعزّز التبادل التجاري بين البلدين.