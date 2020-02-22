فتح الطريق الدولي دمشق-حلب.. والحكومة تجتمع في "العاصمة الصناعية"

أعلن وزير النقل السوري، علي حمود، افتتاح الطريق الدولي دمشق - حلب أمام حركة السير والمرور، ووضعه في خدمة المواطنين.

وذكرت وسائل إعلام سورية في وقت سابق أن الجيش بدأ تأمين الطريق السريع بين دمشق وحلب، وإزالة المتاريس بعد ما سيطر عليه.

وتمثل إعادة فتح الطريق السريع، استرداد أسرع طريق يربط بين أكبر مدينتين في سوريا لأول مرة، منذ أكثر من 7 أعوام.

كما يزور الفريق الحكومي السوري برئاسة رئيس الوزراء، عماد خميس، محافظتي إدلب وحلب، ومن المخطط عقد جلسة أسبوعية لمجلس الوزراء في العاصمة الصناعية حلب

كما تهدف الزيارة، حسب وكالة "سانا" الرسمية، إلى إقرار خطة تنموية اقتصادية وخدمية وبشرية للمناطق المحررة وتتبع تنفيذ المشاريع الحكومية القائمة، وذلك بعد تأمين ضواحي حلب بالكامل جراء عمليات ناجحة للجيش السوري.

وأشارت الوكالة إلى أن الوفد الحكومي زار في مستهل الزيارة المناطق المحررة من المسلحين مؤخرا، وخاصة معرة النعمان وسراقب والزربة، حيث تعهد رئيس الوزراء بأن المرحلة القادمة ستشهد "جهودا مكثفة لإعادة تأهيل هذه المناطق وبناء ما دمره الإرهاب على كل الصعد الخدمية والتنموية والبشرية".

وأوضح خميس، أثناء اجتماع عقده لاحقا في مبنى محافظة حلب مع أعضاء مجلس الشعب عن المحافظة، أن الخطة الحكومية تتركز على تحقيق التنمية المتوازنة بين المدينة والريف وإعادة مؤسسات الدولة في المناطق المحررة، لاسيما مدارس ومراكز صحية ومخافر شرطة وخدمات، تمهيدا لعودة الأهالي، بالتوازي مع استكمال توفير متطلبات إعادة تشغيل المنشآت الصناعية والحرفية المتوقفة عن العمل.

وتابع: " علينا كحكومة مسؤولية إعادة تدوير العملية الإنتاجية في المحافظة كواجب وطني لا بد من القيام به وفق خطة تنفيذية متكاملة".