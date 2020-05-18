فتح تدرس الرد الفلسطيني على مخطاطات حكومة الاحتلال

قالت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطينية “فتح” إنها درست تفاصيل كيفية الرد الفلسطيني على مخططات الحكومة الإسرائيلية الجديدة وسوف يتم اعتماده في اجتماع القيادة الفلسطينية غدا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال خلال كلمة أمس الأحد في الكنيست لأداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، إنه سيتم تطبيق السيادة وفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات وأجزاء من الضفة الغربية بعد ضمها، معتبرًا أن هذه الخطوة ستعزز السلام في المنطقة، الأمر الذي يلقى رفضًا وتنديدًا فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا,

ودعت مركزية فتح خلال اجتماعها لبحث التطورات السياسية الخطيرة، ونتائج سياسات ومواقف الحكومة الإسرائيلية التدميرية، الىيوم الإثنين، أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان، إلى التأهب والاستنفار لمواجهة المرحلة القادمة.

وشددت على دور “فتح” في تعبئة قطاعات الشعب ودعم كل فئاته وفي المقدمة منها قضية الأسرى، مؤكدة حرصها الشديد على حقوقهم واستحقاقاتهم وكرامتهم في مواجهة الخطوات الإسرائيلية التي تستهدفهم.

وتناولت اللجنة المركزية خلال مداولاتها المواقف العربية والدولية المختلفة، مشيدة بموقف العاهل الأردني، داعيةً دول الاتحاد الاوروبي إلى حسم مواقفها بما ينسجم مع واجباتها القانونية والتزاماتها وأهدافها السياسية.

وقررت اللجنة المركزية الاستمرار باجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لمتابعة التطورات.