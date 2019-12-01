فتح معبر إنساني يربط أرياف حلب وإدلب مع مناطق حكومية

أفاد مصدر عسكري بأنه تم فتح معبر أبو الزندين بريف الباب والذي يربط أرياف حلب وإدلب مع حلب ومناطق الدولة السورية أمام الحالات الإنسانية.

وأضاف المصدر، أن حافلة النقل الداخلي ستتواجد كل يوم لنقل الحالات الإنسانية من موقف حافلة المساكن عند دوار الصاخور مفرق سد اللوز ومخصص لنقل الحالات الإنسانية من معبر أبو الزندين مجانا.

وانطلقت يوم أمس السبت صباحا، حافلة تابعة لمديرية النقل البري من دوار الصاخور إلى معبر أبو الزندين لنقل الحالات الإنسانية من مدينة الباب والريف الشمالي والشمالي الشرقي والغربي لمحافظة حلب.