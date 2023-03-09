فترة وقوع الزلزال المدمر تمر على المنطقة بسلام

مر الأسبوع الأول من شهر آذار بسلام بعد ان اطلق اكثر من خبير وعالم جيولوجي تصريحات تحدثت عن وقوع زلزال مدمر، واستندو الى دراسات ومعلومات هندسية تتعلق بالكواكب وحركة البحار وغيرها

العالم الهولندي يصر على صدق تنبؤاته

عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس الذي برز اسمه قبيل زلزال تركيا حيث تنبأ فيه ـ عاد ليتحدث عن زلزال مدمر بداية هذا الشهر وتحديدا في الاسبوع الاول منه.

حالة الذعر والرعب التي خلقها العالم الهولندي سببت له الكثير من الاحراج، بعد ان خابت تنبؤاته، وقد واجه انتقادات قاسية وهجوما شرسا على صفحته في تويتر ووجهت السورية شيرين أهان، هجوما على العالم الهولندي بالقول: "لم نعد نفهمك، خاصة شعب سوريا وتركيا، فهم في حالة توتر دائم بسببك، منذ أن قلت يوم 8 مارس هو يوم الدمار. كل شخص محطم نفسيا. نريد شيئًا واضحًا منك يا سيد فرانك".

التنبؤ المشؤوم للعالم الهولندي ذكر فيه انه 3-4 و6-7 مارس سيكون فيها زلزال مدمر "بسبب تقارب الهندسة الحرجة للأرض وعطارد وزحل، فقد أصبح كوكب الأرض مهددا في الأيام السبعة الأولى من شهر مارس، بـ (زلزالا هائلا) بقوة 8.5 وما فوق"

وبرر بالقول ان عدة زلازل وهزات ضربت الارض أقواها بشدة 6.9 درجة، إلا أنها لحسن الحظ وقعت في أماكن نائية وادعى بان الأنشطة الزلزالية تعتمد على حالة القشرة الأرضية في المناطق التي تضربها الزلازل.

عالم تركي يتحدث عن زلزال مدمر



على ذات السياق قال أحد أشهر خبراء الزلازل في تركيا ان زلزالا مدمرا سيضرب اسطنبول ثاني أكبر المدن التركية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 16 مليون شخص، في الوقت الذي شهدت المدينة اليوم الاربعاء هزة خفيفة زادت عن 3 درجات بقليل

وقال الأكاديمي والخبير المعروف ناجي غورور إن " اسطنبول تتعرض لهذا التهديد بسبب وجود فرعِ شمالي رئيسي من صدع شمال الأناضول" ودعا الى تحويل المدينة الى منطقة مقاومة للزلازل

وهاجم العالم التركي العالمين الهولندي فرانك هوغربيتس وخبير الزلازل العراقي صالح محمد عوض، واعتبر ان تحليلاتهم "غير علمية". إذ لا يمكن تحديد مكان وزمان الزلازل بدقة"

