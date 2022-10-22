فتوى فلسطينية: التعامل مع شركة زارا للالبسة حرام

أصدر قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، فتوى شرعية يحرم خلالها التعامل مع شركة زارا للالبسة من الآن فصاعدا، حتى تلغي تعاقدها مع وكيلها الإسرائيلي على خلفيه مواقفه العنصرية والمتطرفه

ودعا الهباش المؤسسات وهيئات الإفتاء الإسلامية في كل العالم الى اصدار فتاوى مماثلة إلى "أن تقوم الشركة بإلغاء تعاقدها مع وكيلها الإسرائيلي الداعم للارهاب" وفق تاكيده

وياتي موقف المسؤول الديني الفلسطيني على خلفية اعلان صاحب شبكة "زارا" العالمية الشهيرة للالبسة، في إسرائيل عن استضافة لقاء انتخابي سياسي دعما لعضو "الكنيست" الاسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، وهو المعروف بمواقفه العنصرية والقيادي في عمليات اقتحام وتدنيس المسجد الاقصى واحد الدعاه لهدمه بالاضافة الى انه ابرز الداعين لطرد الفلسطينيين من منازلهم وتهجيرهم

وايد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فتوى الهباش ودعو لمقاطعة الشبكة، التي تقدم "عبر قيام صاحبها في اسرائيل باستضافة بن غفير ومساندته، دعما لواحد من عتاة العنصرية".

ولـ زارا الاسبانية اكثر من 600 فرع حول العالم وقد وصلت الى فلسطين في عام 1997 وتقدم لزبائنها مجموعة تشمل الملابس النسائية والرجالية وملابس الأطفال، بالإضافة إلى الأحذية والإكسسوارات