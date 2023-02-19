فرار امرأة احتجزها رجل مدة عام في أميركا

تمكنت امرأة في الولايات المتحدة الأمريكية من الفرار من أسر رجل قام باحتجازها مدة عام، في ظل أحداث قصة غريبة أثارت اهتمام الرأي العام الأمريكي وجميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل.

واختطفت المرأة التي لم تكشف هويتها قبل نحو عام، بحسب شبكة سي إن إن أن قبل أن تتمكن من فك أسرها بشكل دراماتيكي، ضمن خطة أعدتها للهرب صوب محطة وقود في ولاية نيوجرسي.

وقال بوبي مودان مالك محطة الوقود، إن امرأة اندفعت إلى محطته يوم 7 فبراير الجاري، وهي تصرخ، كما شاهد رجلا يركض خلفها، لكن عندما فشل في الدخول إلى المتجر الذي قامت الفتاة بإغلاق بابه..

ووصف مالك المحطة حال المرأة بأنها كانت مصدومة وتبكي داخل المتجر وراحت تتوسل المساعدة.

ووجه القضاء الأمريكي اتهاما إلى جيمس باريلو البالغ من العمر 57 عاما باختطاف امرأة قابلها في ولاية نيومكسيكو، العام الماضي، بعد أن ألقت الشرطة الأميركية في وقت لاحق القبض على الرجل المشتبه فيه، ووجهت له سلطات تهمة الخطف، من بين تهم أخرى.

وقام المتهم بخنق المرأة مرارا وهددها بقتل أفراد أسرتها، في حال غادرت المكان المحتجزة فيه، كما شارك في سلوك عدواني مماثل في ولايات أخرى، إذ يستخدم أسماء مستعارة في تحركاته، وفق مكتب المدعي العام.

