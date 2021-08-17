فرار رئيس البنك المركزي وحياة شبه طبيعية في كابول

اكدت تقارير اعلامية ان الوضع في مطار كابول هادئ، وأن الأمور تعود إلى طبيعتها السابقة، بعد يومين من حكم وسيطرة طالبان على العاصمة فيما تحدثت عن عودة الرحلات العسكرية الى المطار.

واعلنت وكالات انباء عن هروب رئيس البنك المركزي الأفغاني من كابل حيث سجل انخفاض حاد بالعملة الأفغانية



عودة الرحلات العسكرية

وعادت الحشود الشعبية الى منازلها، وتم تعليق الرحلات باستثناء عملية الإجلاء للوفود الأمريكية والأوروبية والعاملين معهم وقال مسؤول أن مدرج المطار، الذي كان يعج بآلاف الأفغان الذين يريدون الفرار من العاصمة، بات خاليا من الحشود.

كما اعلن مسؤولون ان الرحلات الجوية العسكرية من مطار كابول عادت الى طبيعتها بشكل جزئي صباح اليوم الثلاثاء.

حياة شبه طبيعية في كابول

فيما بدأ رجال شرطة المرور ينظمون حركة السير وقالت مصادر ان الحياة اليومية في كابول أصبحت عادية على الرغم من الانخفاض الكبير في الشوارع والأسواق من التواجد البشري.