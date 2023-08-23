فرار عميل لاسرائيل من سجون حماس

افادت مصادر مطلعة في قطاع غزة عن إنتشار مكثف لأمن حركة حماس حيث تم استدعاء عناصر كتائب القسام الى محيط ميناء غزة.

وقالت التقارير انه انه تم إغلاق محيط الميناء حيث شرعت قوات حماس بعملية تفتيش وبحث

المصادر اكدت هروب متخابر مع الاحتلال من سجن غزة المركزي باتجاه ميناء غزة بعد أن امضى 7 أعوام في سجون حماس ومحكوم عليه 15 عاما .

ولم يكشف عن اسم الجاسوس الفار ولا عن طبيعة الوشايات التي وشى بها لكنها ليست المرة الاولى التي يفر فيها جواسيس اسرائيليين من معتقلات حركة حماس فقد فر العام الماضي احد قادة القسام المتهمين بالتخابر مع اسرائيل ويدعى عبد الكريم شعبان أبو عودة (35 عاماً)

وكان ابو عوده مخبرا لاسرائيل اثناء قيادته وحدات مهمة في كتائب القسام وكلفه الاحتلال بكشف شبكة أنفاق القسام في بيت حانون"

