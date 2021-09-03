فرار نحو 4 ملايين لاجئ أفغاني إلى باكستان

أفادت معلومات غير رسمية تشير إلى فرار نحو 4 ملايين لاجئ أفغاني من بلادهم إلى باكستان.

وأعلن السفير الباكستاني لدى روسيا، شوقت علي خان: "للأسف تمر أفغانستان حاليا بمأساة أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا. وهذا الانعدام للاستقرار يطفو على السطح".

وتابع: "باكستان ستشعر بتداعيات هذا الوضع قبل الآخرين. الآن تفيد معلومات غير رسمية بأن أكثر من 4 ملايين شخص فروا إلى بلادنا. نواصل رعاية هؤلاء الأشخاص لكن مواردنا محدودة".

وبعد إعلان الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن، شنت حركة "طالبان" المتشددة حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات الحكومة السابقة في جبهات متعددة بالبلاد.

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت الحركة من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية وفي 15 أغسطس دخل مسلحو "طالبان" إلى العاصمة كابل حيث سيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس، أشرف غني، البلاد ووصل إلى الإمارات، قائلا إنه قام بذلك لـ"منع وقوع مذبحة".

وليل 16 أغسطس أعلنت "طالبان"، المكونة بالدرجة الأولى من شعب البشتون، انتهاء الحرب في أفغانستان، مشيرة إلى أنه ستتم إقامة نظام حكم جديد خلال الأيام القريبة.

وفي ظل هذه التداعيات تخشى الدول المجاورة والغربية من مواجهة تدفقات كبيرة من اللاجئين من أفغانستان البالغ عدد سكانها نحو 40 مليون شخص.