فرار 25 امراة من داعش في مخيم الهول

فرت اكثر من 25 امرأة ينتمين الى تنظيم داعش الارهابي كن محتجزن في مخيم الهول لريف الحسكة السورية وفق ما أفادت مواقع إخبارية، وتقارير اعلامية متطابقة

وفرت النساء بعد غارة شنها الطيران التركي استهدف القوات التر تحرس المخيم ويبدو ان الحراس هربو من المكان مما اعطى الفرصة للنساء للتسلل الى خارج المخيم الذي يأوي عائلات وعناصر من التنظيم الارهابي

وحسب التقارير فإن “الطيران الحربي التركي شن خمس غارات على عناصر قوى الأمن الداخلي “الأسايش” داخل المخيم” حسب ما قال مدير المركز الإعلامي لقزات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي

ويضم مخيم الهول أكثر من 50 ألف شخص، نصفهم من العراقيين، وبينهم 11 ألف أجنبيا من نحو 60 دولة وحذرت قوات سوريا الديموقراطية "قسد" من محاولة فرار بعض العائلات من المخيم، وهو ما سيشكل خطرا على المنطقة خاصة مع اعلان تنظيم داعش الارهابي استئناف عملياته في الشمال السوري