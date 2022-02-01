فرع امنستي ألمانيا ينأى بنفسه عن اتهام اسرائيل بالفصل العنصري

نأى فرع منظمة العفو الدولية (امنستي) في ألمانيا بنفسه على التقرير الذي نشرته المنظمة الثلاثاء، واتهمت فيه اسرائيل بارتكاب جريمة الفصل العنصري بحق الفلسطينيين.

ووضع الفرع الالماني للمنظمة ملحوظة لدى نشره التقرير على موقعه في الإنترنت أشار فيها إلى "المسؤولية الخاصة" له بسبب الهولوكوست (المحرقة النازية).

وقال في الملحوظة إنه "بالنظر إلى السياق الوطني (الألماني) الحالي وكذلك التاريخي فإن نقاشا موضوعيا ذا صلة حول التقرير سيكون من الصعوبة بمكان".

وأضاف الفرع الألماني للمنظمة الدولية انه "من أجل مواجهة التفسيرات الخاطئة للتقرير لن يخطط قسم منظمة العفو بفرع ألمانيا أو ينفذ أي أنشطة تتعلق بالتقرير".

وقالت المنظمة ان تقريرها ”يكشف النطاق الفعلي لنظام الفصل العنصري في إسرائيل. وسواء كان الفلسطينيون يعيشون في غزة، أو القدس الشرقية، أو الخليل، أو إسرائيل نفسها، فهم يُعامَلون كجماعة عرقية دونية، ويُحرمون من حقوقهم على نحو ممنهج“.

وفي التقرير الضخم، برّرت أمنستي هذا الوصف بقولها أنّ "سياسات التفرقة ونزع الملكية والإقصاء القاسية المتبعة في جميع الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل تصل بوضوح إلى حدّ الفصل العنصري ومن واجب المجتمع الدولي التصرف“.

وأشارت إلى أن إسرائيل تعتبر الفلسطينيين ”تهديدا ديموغرافيا“.