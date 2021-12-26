فرنسا: أكثر من 100 ألف اصابة بكورونا خلال 24 ساعة

تدخل فرنسا مرحلة جديدة من تفشي فيروس كورونا في البلاد، بعد أن سجلت أكثر من 100 ألف اصابة بالفيروس، خلال 24 ساعة، في حصيلة غير مسبوقة منذ بدء انتشار "كورونا" في فرنسا منذ آذار/مارس 2020.

ووفق مديرية الصحة العامة الفرنسية، فإن البلاد، فإن البلاد سجلت 104 آلاف و611 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية ، لتكون الحصيلة بذلك تضاعفت خلال ثلاثة أسابيع، وفق معطيات الهيئة الصحية.

فرض التلقيح

وتشير الترجيحات إلى أن الحكومة الفرنسية، ستعمل على فرض التلقيح ضد "كورونا"، بشكل اجباري، لمواجهة انتشار الفيروس، والمتحور الجديد "أوميكرون"، حيث ستجري الحكومة غدا الإثنين، إعادة تقييم للوضع الوبائي.

وسيعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين عبر الفيديو جلسة لمجلس الدفاع الصحي الساعة 16,00 (15,00 ت غ)، أي قبل ساعة من موعد انعقاد مجلس الوزراء الذي يفترض أن يتبنى مشروع قانون ينص على إلزامية شهادة التلقيح.

تدابير خاصة

وتفرض مناطق فرنسية تدابير خاصة بها على غرار سافوا (جنوب شرق) حيث ينص قرار للسلطات المحلية دخل حيّز التنفيذ في 30 تشرين الثاني/نوفمبر على إلزامية الكمامات لمن يبلغون 11 عاماً ما فوق، بما في ذلك في الأماكن غير المغلقة وفي التجمّعات التي تضم أكثر من 10 أشخاص على غرار الأسواق وقاعات العروض.

كذلك تفرض مناطق شامبيري وإيكس-لي-بان وألبيرفيل ومناطق محطات التزلج (على غرار تينيي ولا بلانيي) إلزامية الكمامات لمن يبلغون 11 عاماً وما فوق بين التاسعة صباحاً ومنتصف الليل.

122 ألف وفاة

ومنذ بدء الجائحة سجّلت فرنسا 122 ألفاً و546 وفاة، بينها 84 حالة في الساعات الـ24 الماضية (169 وفاة في اليوم السابق).

ومنذ إطلاق حملة التلقيح في فرنسا تلقى 52 مليوناً و712 ألفاً و462 شخصاً جرعة لقاح واحدة على الأقل (أي 78,2% من السكان)، فيما تلقى 51 مليوناً و606 آلاف و171 شخصاً كامل الجرعات اللقاحية (أي 76,5% من السكان).

ومنذ بدء حملة إعطاء الجرعة اللقاحية المعززة للمناعة تلقاها 21 مليوناً و947 ألفاً و185 شخصاً.