فرنسا تحدد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية

كشف المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال الثلاثاء عن تاريخ الدورتين الأولى والثانية من الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالاضافة الى موعد الانتخابات التشريعية

واوضح أتال ان تاريخي الاستحقاق الرئاسي حيث حدد العاشر من أبريل/ نيسان العام المقبل كموعد الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية على أن تعقد الدورة الثانية في 24 من نفس الشهر.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بأن الانتخابات التشريعية ستجرى يومي 12 يونيو/ حزيران و19 يونيو/ حزيران.

و كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد انتخب في السابع من مايو/ أيار عام 2017 لولاية مدتها خمس سنوات وتولى منصبه يوم 14 من نفس الشهر .