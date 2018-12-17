فرنسا تدعو إيران إلى كشف ملابسات مقتل معتقل

ظرف تضييق متزايد على الحقوقيين في إيران

دعت فرنسا، الإثنين، السلطات الإيرانية إلى توضيح ملابسات مقتل معتقل إيراني في ظروف مثيرة للجدل.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، "علمت فرنسا بقلق بوفاة وحيد صيادي نصيري في المعتقل"، وقدمت المتوفي على أنه "مدون وناشط".

وأضاف البيان، "أن فرنسا تدعو السلطات الإيرانية إلى تسليط كامل الضوء على ملابسات الوفاة"، التي "تندرح في ظرف تضييق متزايد على الحقوقيين في إيران".

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت وفاته الأحد، وقالت إنه توفي في المستشفى إثر تدهور حالته الصحية نافية اتهامات لمجموعات معارضة إيرانية في الخارج قالت إنه توفي في السجن في 12 ديسمبر/ كانون الأول إثر إضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقاله.

وتضاربت المعلومات في وسائل الإعلام الإيرانية بشأن سبب اعتقال المتوفي، وقالت وكالة إيرنا الرسمية نقلا عن مهدي كاهي المدعي العام لقم الواقعة على بعد 100 كلم جنوبي طهران إن "وحيد صيادي نصيري الذي كان يمضي فترة عقوبة بالسجن بتهمة التجديف في محافظة قم توفي نتيجة مرض بالكبد بعد سبعة أيام من إيداعه المستشفى".

وقالت وكالة إيسنا من جهتها أن الإيراني كان تم توقيفه خلال السنة الفارسية 1394 (مارس/ آذار 2015 إلى مارس/ آذار 2016) وحكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة "الإرهاب" بسبب انتمائه لمجموعة ملكية محظورة في إيران.

وبحسب إيسنا، فإن نصيري صدر عفو عنه بعد عام ونصف عام لكن تم توقيفه مجددا نهاية يوليو/ تموز بعد أن "عاد للعمل مع هذه المجموعة الإرهابية"، التي كان يحضر معها "لعمليات تفجير".

واعتبرت فرنسا أن نصيري "كان في إضراب عن الطعام منذ 13 أكتوبر/ تشرين الأول للاحتجاج على ظروف اعتقاله وعدم احترام حقوقه".