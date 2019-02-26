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فرنسا ترحب بقرار الولايات المتحدة إبقاء 200 جندي في سوريا

فرنسا ترحب بقرار الولايات المتحدة إبقاء 200 جندي في سوريا
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