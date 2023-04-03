فرنسا تمنع اللاعبين الصائمين من الافطار

تعرض الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لانتقادات قاسية عقب قراره عدم إيقاف المباريات موقتا للسماح للاعبين المسلمين بكسر صيامهم، والافطار خلال شهر رمضان

واعلن الاتحاد في بلاغ الى حكّام المباريات: "تم لفت انتباه الاتحاد لظاهرة توقف المباريات للإفطار في رمضان. لا تتوافق هذه الانقطاعات مع أحكام قوانين الاتحاد الفيدرالي لكرة القدم".

وكتب اللاعب الفرنسي السابق لوكاس ديني، عبر انستغرام: "عام 2023 يمكننا إيقاف المباراة لمدة 20 دقيقة من أجل مراجعة قرارات الحكام، ولكن يُمنع ذلك لمدة دقيقة واحدة من أجل شرب الماء".

يشار الى ان بريطانيا سمحت بوقف المباريات خلال اذان المغرب لاتاحة المجال امام اللاعبين المسلمين كسر صيامهم

وقد استنكرت جماهير نادي سان جيرمان الفرنسي بقرار الاتحاد ورفعت لافتة كبيرة كتب عليها: "تمرة وكوب من الماء.. كابوس الاتحاد الفرنسي"، قبل انطلاق مباراة باريس وضيفه ليون

ودعا الناشطون اللاعبين لاتباع الخداع والتظاهر بالإصابة لإيقاف اللعب والسماح لزملائهم الصائمين بالإفطار "عادي على حارس أحد الفريقين أن يدعي الإصابة وسيتوقف اللعب حتى يتم إسعاف الحارس ويستغل اللاعبون ذلك ويفطرون".

وهذا ما حصل فعلا في مباراة نادي فيورنتينا، أمام إنتر ميلانو، السبت، حيث قام لاعب فيورنتينا، لوكا رانييري، إلى القيام بخدعة ذكية ليمنح فرصة لزميله المغربي، سفيان أمرابط، للإفطار، عندما حان وقت أذان المغرب.