فرنسا.. ماكرون يدعو مجلس الدفاع للإنعقاد بعد اختراق "بيغاسوس" لهاتفه

يعقد مجلس الدفاع في فرنسا اجتماعا استثنائيا اليوم الخميس، لبحث قضية برنامج التجسس "بيغاسوس" ومسألة الأمن الإلكتروني.

ويتابع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موضوع "بيغاسوس" عن كثب، بعد نشر تقارير تتحدث عن اختراق البرنامج لهاتفه.

وقال الناطق باسم الحكومة غابريال أتال، إن ماكرون يتابع هذا الموضوع عن كثب"، مضيفا أن اجتماعا غير مقرر لمجلس الدفاع "سيخصص لقضية برنامج بيغاسوس ومسألة الأمن الإلكتروني".

ويهدف البرنامج ، الذي انتجته شركة إن إس او” ، للاستفادة من الثغرات الأمنية في برامج الهواتف الذكية للوصول إلى البيانات الخاصة.

هذا وأعلن مسؤول كبير في شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية NSO المصنعة لبرنامج "بيغاسوس" للتجسس، يوم أمس الأربعاء أن ماكرون لم يُستهدف بالبرنامج، وذلك بعد أن كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن سلطات المغرب استخدمت "بيغاسوس" للتجسس على ماكرون.

وقالت الصحيفة إن "أحد الأرقام الهاتفية التي يستخدمها ماكرون بانتظام منذ 2017 على الأقل وحتى الأيام الأخيرة، ظهرت في قائمة الأرقام التي اختارها جهاز أمن الدولة المغربية لمراقبتها عبر بيغاسوس".