فرنسا: مقتل شخص إثر عملية إطلاق نار في "نيس"

قتل شخص في وسط مدينة نيس جنوبي فرنسا، اليوم الأربعاء، إثرعملية إطلاق نار، بحسب ما أفادت وسائل إعلام فرنسية.

وقالت "صحيفة نيس ماتان"، إن أحد الأشخاص قام بعملية إطلاق نار ما أسفر عن سقوط قتيل.

من جانبهاـ أوضحت الشرطة الفرنسية في تغريدة على "تويتر"، أن "عملية البحث جارية لاعتقال المعتدي"، داعية السكان إلى تجنب المنطقة التي شهدت الحادث.

إلى ذلك، ذكرت "صحيفة Nice Matin"، أن "الحادث وقع في شارع رو دي لا بوفا"، مؤكدة أن أجهزة إنفاذ القانون تبحث عن مطلق النار حاليا.