فريق إنقاذ إسرائيلي ينسحب من تركيا بسبب تهديد أمني "كبير"

اعلن فريق انقاذ اسرائيلي الاحد، انه غادر تركيا التي كانت وصلها قبل ايام للمشاركة في عمليات الانقاذ بعد الزلزال، وذلك بسبب تهديد أمني "كبير" ووشيك.

وقال "فريق هتسالا المتحدة" للانقاذ في بيان انه كان يعلم سلفا ان هناك "مخاطر تنطوي على ارسال البعثة الى هذه المنطقة من تركيا والقريبة من الحدود السورية"، مشيرا الى انه حرص على "اتخاذ الخطوات الضرورية للحد من التهديد من اجل استمرار مهمتنا".

لكنه اضاف انه قرر لاحقا الانسحاب بعد تلقيه "معلومات استخبارية حول تهديد مؤكد ووشيك على حياة البعثة الاسرائيلية، وكان علينا ان نضع امن طاقمنا في المقام الاول".

وفي ضوء عدم توفر رحلات جوية، فقد بادرت الميارديرة اليهودية مريام اديلسون الى التبرع بطائرتها الخاصة من اجل اعادة الفريق الى اسرائيل.

وظهر نحو 24 من العاملين في الفريق في صور نشرت عبر تويتر وهم يساعدون في انقاذ ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين الماضي، وبلغت قوته 7,8 درجات.

وقتل جراء الزلزال نحو 35500 شخص في البلدين، 30 الفا منهم في في جنوب شرق تركيا.

وفي وقت سابق، اعلن الجيش النمسوي وطواقم إنقاذ ألمان تعليق عملياتهم في تركيا بسبب مخاوف أمنية، فيما اشارت مجموعة ايسار الالمانة الى "أنباء عن اشتباكات" مسلحة على امتداد الحدود السورية.