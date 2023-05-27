فريق فني سعودي يصل الى دمشق لإعادة افتتاح السفارة

اعلنت الرياض ان فريقا فنيا سعوديا وصل الى دمشق السبت، لبحث اليات اعادة افتتاح سفارة المملكة في العاصمة السورية بعد اتفاق البلدين في وقت سابق من هذا الشهر على استئناف عمل بعثتيهما الدبلوماسيتين بعد قطيعة دامت 11 عاما.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن وصول "الفريق الفني السعودي المعني بإعادة افتتاح سفارة المملكة" الى العاصمة السورية.

واضاف البيان ان الخطوة تأتي "إنفاذا لقرار المملكة" استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية لدى سوريا.

وكان البلدان اعلنا في التاسع من الشهر الجاري انهما اتفقا على استئناف عمل بعثتيهما الدبلوماسيتين وتبادل السفراء.

وقالت وزارة الخارجية السعودية حينها ان الاتفاق جاء في ضوء توافق وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الاخير على استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس جامعتهم.

وقرر وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم في القاهرة قبلها بيومين على استئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعات الجامعة، متوجين بذلك حراكا عربيا مكثفا ومساع كبيرة بهدف اعادة دمشق الى مقعدها الشاغر في الجامعة منذ 12 عاما.

وتوج القرار بمشاركة الرئيس السوري بشار الاسد في التاسع عشر من الشهر في اجتماعات قمة قادة الدول العربية التي عقدت في مدينة جدة السعودية.

#دمشق | وصل الفريق الفني السعودي المعني بإعادة افتتاح سفارة المملكة العربية السعودية في الجمهورية العربية السورية إلى العاصمة دمشق، وذلك إنفاذًا لقرار المملكة العربية السعودية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية هناك pic.twitter.com/UUn8QhgnQz — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 27, 2023

وعبر القادة في البيان الختامي للقمة عن ترحيبهم بعودة سوريا الى الجامعة العربية، معربين عن املهم في ان تؤدي الخطوة الى دعم استقرار هذا البلد ووحدة اراضيه، ودعوا الى تكثيف الجهود العربية من اجل مساعدته على تجاوز ازمته.

وكانت نحو 18 دولة عربية على رأسها السعودية بادرت الى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا كما علقّت جامعة الدول العربية عضويتها مع اندلاع النزاع في هذا البلد عام 2011.

وادى النزاع في سوريا الى مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتشريد ملايين اخرين، فضلا عن الحاق دمار هائل بالبنية التحتية للبلاد مع تحولها حلبة تصفية حسابات لقوى إقليمية ودولية.