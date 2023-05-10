فشل المحادثات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

قالت مصادر فلسطينية مساء الاربعاء، ان المحادثات الرامية للتوصل الى وقف لاطلاق النار في قطاع غزة قد فشلت بسبب رفض الجانب الاسرائيلي الالتزام بوقف الاغتيالات كما تطلب فصائل المقاومة.

ونقلت قناة الجزيرة القطرية عن المصادر قولها ان "المحادثات فشلت بسبب رفض اسرائيل الموافقة على وقف الاغتيالات".

وكانت وسائل اعلام عبرية قالت في وقت سابق الاربعاء، ان قادة الجيش الاسرائيلي اوصوا بالموافقة على وقف لاطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في ضوء "الانجازات التي تحققت" في الهجوم الاخير على القطاع.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصادر امنية تاكيدها ان كبار القادة العسكريين قدموا هذه التوصية، علما ان الجيش يقول انه لا يعلق على مثل هذه المسائل.



كما نقلت عن مصادر دفاعية تاكيدها ان الفصائل في قطاع غزة "تتواصل مع اطراف ثالثة في مسعى للتوصل الى هدنة".

وقال مصدر دبلوماسي للصحيفة ان "وقف اطلاق النار سيتم الحكم عليه وفقا للافعال وليس الاقوال".

نتنياهو: العملية لم تنته بعد

ومساء الاربعاء، قال رئيس الوزراء الاسرائيل بنيامين نتنياهو ان عملية "السهم والدرع" التي بدأها الجيش الاسرائيلي ضد قطاع غزة الثلاثاء، لم تنته بعد، وذلك برغم الحديث عن هدنة تتوسط فيها مصر.

وقال نتنياهو مخاطبا فصائل المقاومة في بيان "نحن نراكم في كل مكان، لا تستطيعون الاختباء"، مضيفا "اننا سنختار الوقت والمكان للهجوم ووقف الهجوم".

واضاف رئيس الوزراء الاسرائيلي ان قواته سددت خلال العملية الحالية "اكبر ضربة على الاطلاق" لحركة الجهاد الاسلامي.

ومن جانبه ايضا، قال وزير الدفاع الاسرائيلي يواف غالانت أن الجيش على استعداد لمواجهة أي سيناريو، في وقت اعرب عن امله في أن "تنتهي هذه المعركة قريبا".

وكشف عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم حركة حماس الاربعاء، عن اتصالات تجريها مصر وقطر والامم المتحدة مع رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية من اجل التهدئة.

وأكد مصدر مصري لوكالة الصحافة الفرنسية ان بلاده التي تجري اتصالات مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي دعتهما إلى وقف فوري لإطلاق.

22 شهيدا في غزة

ياتي ذلك في وقت شهدت فيه جولة التصعيد الحالية اطلاق فصائل المقاومة في غزة، وخصوصا حركة الجهاد الاسلامي، اكثر من 350 صاروخا على اسرائيل التي ردت بشن اكثر من 100 غارة جوية على القطاع خلفت 22 شهيدا.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة ان 22 فلسطينيا بينهم خمسة اطفال استشهدوا كما اصيب نحو خمسين اخرين في التصعيد الذي يعد الأخطر منذ آب/أغسطس الماضي.

وسقط سبعة من هؤلاء الشهداء في الغارات الجوية التي شنتها اسرائيل الاربعاء، فيما كان 15 فلسطينيا اخرين قضوا الثلاثاء خلال القصف الذي استهدف ثلاثة قادة في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامي.

وكانت جولة التصعيد السابقة بين اسرائيل وحركة الجهاد التي استمرت ثلاثة ايام في آب/أغسطس 2022، قد أدت إلى استشهاد 49 فلسطينياً، بينهم 19 طفلا.