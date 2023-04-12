البوابة - ما هي كمية الماء التي يجب على الصائم شربها في شهر رمضان يوميًا؟ سؤال قد يطرحه البعض خلال الشهر الفضيل، والماء من ضروريات الحياة التي يمتنع عنها الصائم في نهار الشهر، ويشكل نسبة 60-70 % من جسم الأنسان، وهو المكون الأساسي للجدل والعضلات والدماغ.

حيث يحتوي الدم على كريات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية، وهو الذي يساعد على نقل العصارات الغذائية إلى خلايا الجسم، وبالتالي يجب تعويضه وشربه خلال شهر رمضان ما بين الإفطار للسحور حتى لا يسبب نقص أو خلل في وظائف أعضاء الجسم.

ما هي كمية الماء الواجب شربها يوميا في رمضان؟

كمية الماء الواجب شربها يوميا في رمضان للنساء من 8 - 11 كوب من الماء تقريباً، أي ما يعادل 2.7 لتر من الماء وتكون موزعة على فترات من الإفطار إلى السحور، بينما الرجال كمية الماء الواجب شربها يوميا في رمضان من 8 - 15 كوب من الماء تقريباً، أي ما يعادل 3.7 لتر من الماء وتكون موزعة على فترات من الإفطار إلى السحور.

فوائد شرب 3 لتر ماء يوميا

التخلص من النفايات عن طريق التبول والتعرق والتبرز

الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية

تليين المفاصل وتوسيدها

التخلص من الجفاف

تقليل الشعور بالصداع

يساعد على الهضم والتخلص من الفضلات

تمد الجسم بالطاقة وتعزيز الأداء العقلي والبدني.

كم المدة بين كل كوب ماء؟

المدة بين كل كوب ماء 11-13 دقيقة.

ما هي طريقة شرب الماء الصحيحة؟

شرب ماء فاتر سواء الماء الدافئ أو الساخن لأنه ينظف الجسم ويزيل السموم منه بشكل أفضل من الماء البارد أو العادي.

الجلوس أثناء شرب الماء.

شرب الماء ببطىء.

البدء بشرب كوب من الماء الساخن.

تجنب شرب الماء أثناء الأكل.

فواكة تحتوي على ماء

البطيخ: يحتوي على 91٪ من الماء

الفراولة:يحتوي على 91٪ من الماء

البرتقال: يحتوي على 87% من الماء

الخوخ: يحتوي على 87% من الماء

التفاح: يحتوي على 84% من الماء

الموز:يحتوي على 75% من الماء

خضار تحتوي على ماء

الخس: 96%

الخيار: 95%

الكرفس: 95%

الملفوف: 92%

الفراولة: 91%

الكوسة: 94%

البطيخ الأحمر: 92%

القرنبيط: 92%

أضرار شرب الماء بكثرة