فصائل غزة تدرس التصعيد مع الاحتلال

حذرت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، من تدهور الأوضاع وعودة التصعيد مع الاحتلال الإسرائيلي، بسبب تعنته في تطبيق التفاهمات التي أبرمت إبان “عدوان مايو” الماضي بوساطة مصرية وأممية.

الفصائل تحدد مسار التصعيد

وقالت تقارير نقلا عن مصادر ان الفصائل الفلسطينية تتجه لعودة “التصعيد الشعبي” كالمسيرات وإطلاق البالونات الحارقة، ومواجهة الاحتلال مع نقاط التماس في الضفة الغربية ردا على تصاعد الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية، وتشديد الحصار على قطاع غزة.

وأكدت، أنّ هناك “نقاش تجريه قيادة الفصائل للتوجه نحو تصعيد شعبي، قابل لكل السيناريوهات، ردا على ما يجري من مخططات لتوسيع الاستيطان بالضفة الغربية، ومنع الاعمار في غزة وتضييق الحصار “، دون الكشف عن ماهية أدوات “التصعيد الشعبي”.

وأضاف المصدر، “الفصائل باتت ترى أن هناك محاولات لتمرير مخطط جديد يستهدف القدس، وعزل غزة عبر الحصار، لإشغالها بأزمات معيشية للاستفراد بالقدس والضفة”.

وتابع، أن الفصائل ترفض تصاعد الاستيطان في الضفة الغربية وتحذر من خطة إسرائيلية أمريكية، تتضمن “تقديم تسهيلات للفلسطينيين، والسماح ببناء بعض المباني في المناطق المصنفة ج (في الضفة الغربية) مقابل التوسع الاستيطاني”.

وياتي هذا الموقف بعد امتناع اسرائيل ادخال الاموال القطرية المخصصة لحركة حماس حيث طالبت سلطات الاحتلال بالتزام حماس بتقديم بعد الاجراءات اولا