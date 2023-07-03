نقابة الصحفيين الاردنيين تفصل اثنين من اعضاءها تهجما على النقيب

اعلن مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين عن فصل اثنين من اعضاء المجلس وهما الصحفيين ابراهيم قبيلات وعدنان برية من نقابة الصحفيين وذلك بناءا على قرار المجلس التأديبي الاول

وقالت مصادر في نقابة الصحفيين الاردنيين ان قرار الفصل اصدره المجلس التأديبي برئاسة "الزميل سليمان البرماوي وعضوية الزميلين عبدالكريم الوحش ومعن الشرايدة"، وايد مجلس النقابة القرار بحضور كامل لأعضاء المجلس وغياب زميل بعذر.

وفي الثامن من الشهر الماضي قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة نقيب الصحفيين راكان السعايده تحويل عضوي المجلس ابراهيم قبيلات وعدنان برية الى المجلس التأديبي الاول وذلك لمخالفتهما السلوك النقابي اثر التهجم على نقيب الصحفيين ومحاولة فض الجلسة بالقوة

وقالت مصادر ان المجلس اتخذ قرارا بنزع امانة السر من عدنان برية وامانة الصندوق من ابراهيم قبيلات ، الامر الذي اعتبراه يهدف لتهميشهما ، حيث احتد النقاش الذي اسفر عن التضارب وقد قدم النقيب شكوى الى المجلس الامني الذي احال المهاجمين الى المدعي العام