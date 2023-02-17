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فصل معلمة غنت مع طلابها الإيرانيين (شاهد)

تاريخ النشر: 17 شباط / فبراير 2023 - 12:13
المعلمة المفصولة وهي داخل الفصل الدراسي في ايران - لقطة شاشه
المعلمة المفصولة وهي داخل الفصل الدراسي في ايران - لقطة شاشه

أنهت السلطات في إيران خدمات معلمة قامت بنشر مقطع فيديو وهي تغني على وقع إيقاع موسيقي محلية مع طلابها الصغار داخل الفصل الدراسي بمدرسة خاصة في منطقة قائم شهر في مازندران شمالي إيران. 

وأظهر الفيديو المعلمة المفصولة من عملها في قطاع التربية وهي تردد أغنية وعلامات الفرح بادية على محياها.

 

 

وأشارت المعلمة المفصولة إلى اتهامها من طرف النظام الإيراني بما وصفته بجريمة عزف الموسيقى المبتذلة 

وقامت مسيح علي نجاد الناشطة في مجال حقوق الإنسان بنشر التسجيل المصور على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي للفت النظر حول هذه القضية.

وأكد حسين كمالي مدير عام التربية والتعليم في محافظة مازندران  فصل معلمة من عمل في إحدى المدارس وتقديم تحذير مكتوب لمدير المدرسة بعدم تكرار الواقعة.

ويواجه النظام الإيراني موجة من الاحتجاجات بسبب تعسفه في تطبيق قوانين ردع كل ما يربط بالحياة.

 

 

وتأججت الاحتجاجات غير المسبوقة في إيران عقب مقتل الشابة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر الماضي، على يد شرطة الأداب بسبب لباسها، حيث أعدمت سلطات طهران 4 أشخاص واعتقلت عشرات آلاف في محاولة كبح جماح الإحتجاجات.

كلمات دالة:ايرانفصل معلمهمهسا أمينيالنظام الايرانيالاحتجاجات في إيرانمواقع التواصل الاجتماعي

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