فصل معلمة غنت مع طلابها الإيرانيين (شاهد)

أنهت السلطات في إيران خدمات معلمة قامت بنشر مقطع فيديو وهي تغني على وقع إيقاع موسيقي محلية مع طلابها الصغار داخل الفصل الدراسي بمدرسة خاصة في منطقة قائم شهر في مازندران شمالي إيران.
وأظهر الفيديو المعلمة المفصولة من عملها في قطاع التربية وهي تردد أغنية وعلامات الفرح بادية على محياها.
This Iranian teacher is from the town of Ghaem Shahr. She has been fired from her job for “publishing a music video with her students”— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) February 16, 2023
She is seen singing a love song with her students in this video.
This is the Islamic Republic of Iran. This is a regime pic.twitter.com/URRCzrn7Fz… https://t.co/2XnVAiQ0q2
وأشارت المعلمة المفصولة إلى اتهامها من طرف النظام الإيراني بما وصفته بجريمة عزف الموسيقى المبتذلة
وقامت مسيح علي نجاد الناشطة في مجال حقوق الإنسان بنشر التسجيل المصور على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي للفت النظر حول هذه القضية.
وأكد حسين كمالي مدير عام التربية والتعليم في محافظة مازندران فصل معلمة من عمل في إحدى المدارس وتقديم تحذير مكتوب لمدير المدرسة بعدم تكرار الواقعة.
ويواجه النظام الإيراني موجة من الاحتجاجات بسبب تعسفه في تطبيق قوانين ردع كل ما يربط بالحياة.
🟣#خاش— به ایران بیندیشیم BeIranBiandishim (@BIranBiandishim) February 17, 2023
۲۸ بهمن
#به_ایران_بیندیشیم
#همراه_شو_عزیز
#زن_زندگی_آزادی
#اعتصابات_سراسری
#اعتراضات_سراسری
#مهسا_امینی
#محسن_شکاری
#مجیدرضا_رهنورد pic.twitter.com/p09B1mvGJw
وتأججت الاحتجاجات غير المسبوقة في إيران عقب مقتل الشابة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر الماضي، على يد شرطة الأداب بسبب لباسها، حيث أعدمت سلطات طهران 4 أشخاص واعتقلت عشرات آلاف في محاولة كبح جماح الإحتجاجات.
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