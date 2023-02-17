فصل معلمة غنت مع طلابها الإيرانيين (شاهد)

أنهت السلطات في إيران خدمات معلمة قامت بنشر مقطع فيديو وهي تغني على وقع إيقاع موسيقي محلية مع طلابها الصغار داخل الفصل الدراسي بمدرسة خاصة في منطقة قائم شهر في مازندران شمالي إيران.

وأظهر الفيديو المعلمة المفصولة من عملها في قطاع التربية وهي تردد أغنية وعلامات الفرح بادية على محياها.

This Iranian teacher is from the town of Ghaem Shahr. She has been fired from her job for “publishing a music video with her students”



She is seen singing a love song with her students in this video.



This is the Islamic Republic of Iran. This is a regime pic.twitter.com/URRCzrn7Fz… https://t.co/2XnVAiQ0q2 — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) February 16, 2023

وأشارت المعلمة المفصولة إلى اتهامها من طرف النظام الإيراني بما وصفته بجريمة عزف الموسيقى المبتذلة

وقامت مسيح علي نجاد الناشطة في مجال حقوق الإنسان بنشر التسجيل المصور على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي للفت النظر حول هذه القضية.

وأكد حسين كمالي مدير عام التربية والتعليم في محافظة مازندران فصل معلمة من عمل في إحدى المدارس وتقديم تحذير مكتوب لمدير المدرسة بعدم تكرار الواقعة.

ويواجه النظام الإيراني موجة من الاحتجاجات بسبب تعسفه في تطبيق قوانين ردع كل ما يربط بالحياة.

وتأججت الاحتجاجات غير المسبوقة في إيران عقب مقتل الشابة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر الماضي، على يد شرطة الأداب بسبب لباسها، حيث أعدمت سلطات طهران 4 أشخاص واعتقلت عشرات آلاف في محاولة كبح جماح الإحتجاجات.