فصيلان فلسطينيان مواليان لسورية لن يشاركا في حوار القاهرة

اعلنت قوات الصاعقة والجبهة الشعبية- القيادة العامة انهما لن يشاركا في اجتماع الامناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي سيعقد في العاصمة المصرية يوم الـ 30 من الشهر الجاري

وقال بيان صادر عن الفصيلين المعروفان بالولاء للنظام السوري "لن نشارك في اجتماع الأمناء العامين إذا لم تستجب السلطة الفلسطينية لمبادرتنا حول الإفراج عن المعتقلين السياسيين والمقاتلين؛ وهذا الموقف يأتي انسجاماً مع قناعاتنا بأن قضية المعتقلين هي قضية وطنية وقضية رأي عام فلسطيني، وتتطلب موقفاً ينسجم مع الشارع الفلسطيني بوصفه حاضنة المــقاومــة ومصدر قوتها".

وكانت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين قد اعلنت بدورها عدم المشاركة في اجتماع القاهرة الذي وجّه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 10 الشهر الجاري دعوة للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع طارئ لبحث المخاطر في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية استمرت نحو 48 ساعة في مدينة جنيناستخدمت فيها مروحيات وطائرات مسيرة وقوات برية بداعي ملاحقة مسلحين اسفرت عن استشهاد 13 فلسطينيا