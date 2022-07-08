فضل شاكر يدعو الله في يوم عرفه لتشتيت شمل سعد وبهية الحريري

قال الفنان اللبناني المطارد فضل شاكر ان يوم غد اول ايام عيد الاضحى سيوافق احتجازه للعيد الـ 18 داخل مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا للبنانية وحمل مسؤولية ما جرى له لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري وعمته بهية الحريري ورئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة

فضل شارك فار منذ 18 عيد

وقال شاكر في تغريدة له على تويتر

بكرا بصيرو ١٨ عيد وانا محجوز بمخيم عين الحلوي وما عامل شي وكل التهم ضدي ملفقه واتحدى الدوله إذا عليي اي دليل .بس بدي قول حسبي لله ونعم الوكيل بهيه الحريري وسعد الحريري والسنيوره المجرمين الارهابيه

بكرا بصيرو ١٨ عيد وانا محجوز بمخيم عين الحلوي وما عامل شي وكل التهم ضدي ملفقه واتحدى الدوله إذا عليي اي دليل .بس بدي قول حسبي لله ونعم الوكيل بهيه الحريري وسعد الحريري والسنيوره المجرمين الارهابيه — فضل شاكر (@fadel_chaker) July 8, 2022

اللهم شتت شمل سعد وبهية والسنيورة

وفي تغريدة ثانية قال الفنان فضل شاكر انه يدعو الى الله ان يشتت شمل سعد وبهية والسنيورة ويفرق جمعهم

ان شاء الله بهذا اليوم الفضيل يوم عرفه .اللهم شتت شمل سعد وبهيه والسنيوره وفرق جمعهم — فضل شاكر (@fadel_chaker) July 8, 2022

مطاردة فضل شاكر

من بداية الثورة السورية 2011، يعرف فضل شاكر بمواقفه المؤيدة لها فأنه ضد حكم بشار الأسد وكان يهتف في المهرجانات ضده واعلن اعتزاله الغناء لاسباب دينية، ثم عاد عن الفكرة وبدأ بطرح اغانيه على مواقع التواصل الاجتماعي

احكام قضائية ضد فضل شاكر

في 28 سبتمبر 2017 قضت المحكمة العسكرية اللبنانية على فضل شاكر بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة، وتجريده من حقوقه المدنية، في قضية الشيخ أحمد الأسير التي حُكم فيها على الأسير بالإعدام.

في 13 مايو2018 نشر موقع الجرس حكم براءة الفنان اللبناني فضل شاكر الذي يبرئه من تهمة قتل أفراد من الجيش والصادر عن المحكمة العسكرية اللبنانية وجاء في القرار الصادر

«وفق المادة الرابعة في القرار الصادر عن المحكمة العسكرية فإن: "الحكم بإبطال التعقبات بحق كل من المتهمين فضل عبد الرحمن شمندر، المعروف بـ فضل شاكر، ومازن سليم مشعل، ومحمد سعد الدين سمهون، لجرم المادة 549 لعدم لعدم توفر عناصر إدانة كل منهم"»

في 16 ديسمبر 2020، المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة أصدرت حكمين غيابيين بحقه، السجن 22 عاما مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية بتهمة «التدخل في أعمال الإرهاب»، على خلفية ما وصفوه وسائل الإعلام دعمه مجموعات إسلامية شاركت في معارك ضد الجيش اللبناني.

العودة عن الاعتزال

ظهر فضل شاكر في مقابلة على قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال اللبنانية حليق الذقن، أجريت المقابلة في منزل شاكر حيث ظهر عوده في مكانه، وبدت صورة حفيده فضل محفوظة في مكانها.

وأعلن شاكر في المقابلة، انه لم يشارك في معارك عبرا، قائلاً: «أتمنى أن أعود إلى الحياة الطبيعية». كما نفى أنه حرّض على الجيش، ولفت إلى ان «علاقته كانت سيئة جداً بالشيخ أحمد الأسير قبل حوادث عبرا»، غير أنه لم يكشف ما إذا سيعود إلى حياته الفنية.

وفي 30 مارس 2018 أطل عبر الشاشة من خلال برنامج وثائقي بعنوان «حكاية طويلة» على قناة الجديد معلنا عودته للفن مطلقا أغنية «ليه الجرح» وأوضح بأنه سيبدأ صفحة جديدة من حياته، وأنه لن يتعاطى الشأن السياسي، ولن يغني في لبنان، بل هو يطمح للعيش بعيداً ولو في الأمازون مضيفا بأنه من الصعب أن يتقبله الناس في بلده، بعدما تشوّهت صورته وتعرض للأذية وجعل منه ارهابيا كما قال، وتساءل: «انا أرهبت مين ووين أرهبت».

في مايو 2018 اختارت شركة العدل جروب فضل شاكر لغناء تتر مسلسل لدينا أقوال أخرى للفنانة يسرا ودار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد لعودة فضل شاكر إلى الغناء وقبول ما وصفوه «بتوبته» واعتذاره، وما بين رافض لهذه العودة باعتبار أنه أنه انضم إلى جماعة مسلحة وحكم عليه بالسجن خمسة عشر عاما للتحريض ضد الجيش اللبناني.

وقررت شركة العدل جروب، المنتجة للمسلسل، النأي بنفسها عن هذا الجدل، وإزالة صوت فضل شاكر من مقدمة المسلسل المزمع عرضه خلال شهر رمضان المقبل. كما أصدرت الشركة بيان اعتذار للرافضين من الشعب اللبناني لهذه العودة الفنية له. أطلق فضل عام 2018 أربعة أغاني تباعأ ابتداءأ من ليه الجرح واختتم عامه بأغنية مع السلامة التي لقيت صدى إيجابيا عند محبيه.