فضيحة تحرش جديدة تهز السعودية (فيديو)

دشن مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وسما باسم #المتحرش_محمد_عمر_الزعاقي، وذلك بعد نشر فيديو يظهر فيه الزعاقي وهو يتحرش بامرأة أمام مركز تجاري في مدينة جدة السعودية.

ودعا المغردون السلطات الأمنية لسرعة القبض على المتحرش ومحاسبته حتى يكون عبرة لغيره.

ويظهر الفيديو الذي أثار غضبا في المملكة العربية السعودية، شابا وهو يسير بين السيارات نحو امرأة منقبة، ويحاول التحرش بها ومضايقتها، ثم يهم بمغادرة المكان بعد نقاش بينه وبينها.

التحرش بالفتيات

وهذه ليست الحادثة الأولى أو الوحيدة التي تشهدها شوارع المملكة وتثير سخط المواطنين، فمن فترة قريبة ألقت شرطة منطقة الشرقية القبض على صاحب فيديو متداول يظهر تحرشه بفتيات.

كما سارعت النيابة العامة السعودية للتحقيق في واقعة أخرى ضجت بها مواقع التواصل في المملكة لاعتداء شاب بالضرب على فتاة في محافظة حفر الباطن.

وينص نظام مكافحة التحرش في السعودية، الذي بدأ العمل به في عام 2018، على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية باهظة على المدانين

#المتحرش_محمد_عمر_الزعاقي



بالسابق شاهدنا حالات تحرش واليوم نشاهد حالة جديدة ضحيتها أمرأة مسنة!؟

عشان نتخلص من الكلاب البشريه يجب أن يكون هناك قانون رادع للمتحرشين ليكونوا عبره وعظة لغيرهم

وعقاب صارم لكل من يبرر التحرش لأي سبب حتى نتخلص من تبرير التحرش الذي يعطي القوه للمتحرشين pic.twitter.com/wF1rrJIpAs — محمد بن عبدالله🇸🇦 (@mhommad_1984) March 20, 2021