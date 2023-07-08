فضيحة جنسية تهز شبكة BBC

هزت فضيحة شبكة BBC ، بعد اتهام أحد نجومها البارزين بدفع مبلغ طائل مقابل صور جنسية لأحد المراهقين.

وتم توقيف نجم BBC عن العمل في انتظار التحقيق، بعدما تم اتهامه بدفع مبلغ يفوق 35,000 جنيه إسترليني لمراهق مقابل صور جنسية.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، فقد بدأ المقدم المشهور بدفع المبلغ عندما كان الشاب عمره 17 عامًا، وتم استخدام هذه الأموال لتمويل إدمانه على الكوكايين.

وأعربت والدة المراهق، التي رفعت الاتهامات ضد المقدم، عن شعورها "بالغثيان" عندما تراه على الشاشة التلفزيونية، وقالت: "ألقي باللوم على هذا الرجل على تدمير حياة ابني، فقد سلب براءته وسلمه الأموال لاستخدامها في تعاطي الكوكايين الذي قد يقتله. المال كان مقابل صور جنسية صريحة لابني".

وقدمت الأسرة شكوى رسمية إلى شبكة BBC في مايو الماضي، تطالب بوقف سلوك المقدم تجاه ابنهم البالغ من العمر الآن 20 عامًا.

وزعمت الأسرة أن المقدم أرسل مئات أو حتى آلاف الجنيهات مرة واحدة لابنهم، وقام بإيداع مبلغ قدره 5000 جنيه إسترليني في حسابه المصرفي، مع الإشارة إلى أن النجم لم يخفي هويته وأرسل صوره الشخصية للشاب أثناء تواجده في العمل.

وتقول الأم أن ابنها تحول من "شاب محظوظ" إلى مدمن يشبه الأشباح في غضون 3 سنوات فقط.

ويُزعم أن المقدم استمر في إرسال الأموال للشاب حتى بعد تقديم الشكوى من الأسرة.

وأفاد متحدث باسم شبكة BBC قائلاً: "نأخذ أي ادعاءات على محمل الجد ولدينا إجراءات للتعامل معها بشكل استباقي. إذا تلقينا معلومات تتطلب مزيدًا من التحقيق أو الفحص، سنتخذ الإجراءات اللازمة لذلك".

وأضاف المتحدث: "سنحاول بنشاط التواصل مع أولئك الذين اتصلوا بنا للحصول على مزيد من التفاصيل وفهم الوضع. إذا ظهرت في أي وقت معلومات جديدة أو تم توفيرها، سنتصرف وفقًا لهذه المعلومات وفقًا للإجراءات الداخلية للشبكة".

