مصر: 9 إصابات بعضها خطيرة بعد سقوط لعبة داخل الملاهي

أثناء تواجدهم داخل ملاهي في مصيف جمصة بمحافظة الدقهلية، تعرض 9 أشخاص لإصابات خطيرة ومتوسطة بعد سقوط لعبة داخل الملاهي. تم نقل المصابين إلى مستشفيات الأزهر الجامعي في دمياط الجديدة ومستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج.

بعد تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، تم تشكيل فرقة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة وسيارات الإسعاف للتحقيق في الحادث، وتبين أن لعبة "المنخل" سقطت أثناء تشغيلها بسبب عدم توفر اشتراطات السلامة والأمان، وأنه كان هناك عدد من الأشخاص داخل اللعبة في الوقت الذي سقطت فيه، مما أدى إلى إصابة 9 أشخاص بجروح خطيرة ومتوسطة.

تم نقل المصابين إلى مستشفيات الأزهر الجامعي في دمياط الجديدة ومستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج اللازم. وتم فرض كردون أمني في محيط اللعبة التي وقعت فيها الحادثة بناءً على طلب النيابة العامة.

تجدر الإشارة إلى أن محافظ الدقهلية قد أصدر توجيهًا لرؤساء المدن والأحياء بمراجعة تراخيص الألعاب والملاهي في جميع أنحاء المحافظة والتحقق من توافر اشتراطات الأمن الصناعي ومراجعة صيانة الألعاب.

تم اتخاذ هذا القرار بعد وقوع حادثة أصيب فيها 14 تلميذًا نتيجة سقوط لعبة في مدينة المنصورة خلال شهر ديسمبر عام 2019.

وقرر المحافظ أيضًا تشكيل لجنة من الأمن الصناعي لمراجعة جميع الألعاب والملاهي الموجودة في المحافظة بأكملها وإغلاق الملاهي غير القانونية ومصادرة الألعاب غير الصالحة على الفور لحماية حياة الأطفال. كما تم أيضًا التأكيد على ضرورة مراجعة اشتراطات الأمن الصناعي والتأمين للألعاب داخل النوادي ومراكز الشباب.

وشدد المحافظ على ضرورة مراجعة جميع التراخيص المتعلقة بالملاهي ومناطق الألعاب في الحدائق العامة والشوارع الرئيسية.

