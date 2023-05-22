فضيحة جنسية جديدة بمدارس العم سام.. "المعلمة المثالية" تعاشر تلميذها الوسيم

في توال للفضائح الجنسية التي تعصف بمدارس في الولايات المتحدة، اعتقلت السلطات مؤخرا معلمة سبق ان حصلت على جائزة "المعلمة المثالية" بتهمة اقامة علاقة مع تلميذ بالكاد بلغ سنة السادسة عشرة.

وقال مكتب مفوض شرطة مقاطعة سان برناردينو انه تم اعتقال المعلمة تريسي فانديرهالست (38 عاما) التي تعمل في احدى مدارس المقاطعة واودعت الاحتجاز يوم اليوم الخميس الماضي.

واضاف انها تقبع حاليا في مركز الاحتجاز المركزي في المقاطعة، وقد تم تحديد كفالتها بمبلغ 30 الف دولار.

وقالت وسائل اعلام ان فانديرهالست التي تعمل في مدرسة ياكوبيا الثانوية منذ العام 2013، كانت قد حازت جائزة "معلمة العام" في 2017.

واضافت المصادر نفسها انه يعتقد ان التلميذ المراهق المشار اليه ليس الوحيد الذي اوقعته هذه المعلمة في حبائلها، حيث انها كانت تضعف على ما يبدو امام الوسيمين منهم.

وقالت الشرطة انها لا تزال تحقق في احتمال وجود ضحايا اخرين لسلوكها الجنسي المسئ، كما انها حاليا في طور وزن الادلة لاتخاذ قرار فيما اذا كان سيتم توجيه الاتهام رسميا اليها بارتكاب جريمة جنسية.

موجة فضائح جنسية

وكانت وسائل اعلام قالت الاسبوع الماضي، انه تم تسجيل ست حالات اعتقال في الفترة الاخيرة لمعلمات تورطن في سوء سلوك جنسي مع تلاميذ مراهقين في مدارس عدة في الولايت المتحدة.

المعلمة المثالية او معلمة العام تريسي فانيرهالست

اولى هذه الحالات تتعلق بالمعلمة الين شيل (38 عاما)، والتي اعتقلت بتهمة الاغتصاب من الدرجة الثالثة بحق اثنين من تلاميذها يبلغان من العمر ستة عشر عاما.

واحتجزت السلطات يوم الجمعة قبل الماضي، هيذر هير (32 عاما) التي تعمل معلمة في مدرسة بريانت الثانوية الحكومية في ولاية اركنساس، بعد اتهامها بجريمة الاعتداء الجنسي من الدرجة الاولى لممارستها الجنس مع تلميذ مراهق.

كما تم احتجاز المعلمة ايميلي هانكوك (26 عاما) في اوكلاهوما الخميس، بعد تلقي الشرطة بلاغا عن علاقة غرامية بينها واحد تلاميذها.

والتحقت بالركب كريستين غانت (36 عاما) معلمة اللغة الانجليزية في مدرسة ثانوية كاثوليكية في ديس موينس بولاية ايوا، والمتهمة بممارسة الجنس مع تلميذ مراهق خمس مرات داخل وخارج المدرسة.

وتم توقيف الياه خيرادماند (33 عاما) المعلمة في مدرسة جيمس ماديسون الثانوية في فيرجينيا يوم الخميس، على خلفية ممارسة الجنس مع تلميذ على مدى عدة اشهر.

وايضا احتجزت هانا مارث (26 عاما) مدربة العاب القوى بعدما تلقت الشرطة بلاغا عن تورطها في علاقة مع تلميذ تشرف على تدريبه على سباقات المضمار في مدرسة ثانوية في منطقة نورثهامبتون في بنسيلفانيا.

وتختلف العقوبات على الاعتداء الجنسي الواقع على القاصرين في الولايات المتحدة تبعا لقوانين كل ولاية، على انها تنص في المجمل على السجن لفترات طويلة فضلا عن الغرامات المالية الباهظة.