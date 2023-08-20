فضيحة في بغداد.. عرض فيلم إباحي على أحد شاشات الشوارع (فيديو)

أفاد شهود عيان في العراق بحدوث تجاوز يتعلق بعرض فيلم إباحي على إحدى شاشات الشوارع في وسط بغداد، حيث تمت عملية القرصنة للشاشة في الليلة الماضية.

وبحسب الشهود، فإن الشاشة المخصصة للعرض والتي توجد في ساحة عقبة بن نافع في بغداد تعرضت لاختراق من قبل مجهولين في الليلة الماضية، حيث تم بث فيلم إباحي عليها.

وقالوا إلى أن السلطات العراقية استجابت بسرعة للواقعة وأطفأت الشاشة بعد دقائق من بدء بث الفيلم الإباحي.

ووثق أحد سكان العاصمة، ما عرض على الشاشة، عبر فيديو مصور التقطه عبر السيارة التي كان يركب بداخلها لحظة مروره في الشارع عند عرض الفيلم المخل.

تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الحوادث تعتبر جرائم إلكترونية وتشكل انتهاكًا للقوانين العراقية، وتتطلب التحقيقات للكشف عن المسؤولين عن القرصنة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

