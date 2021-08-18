فعالية فايزر وموديرنا تتراجع وجرعة ثالثة للأميركيين في أيلول

أعلنت السلطات الصحية الأميركية أنها ستشرع اعتبار من 20 أيلول/سبتمبر المقبل في اعطاء جرعة ثالثة معززة من لقاحي "فايزر" و"موديرنا" نظرا "لتراجع فعالية هذين اللقاحين بمرور الوقت".

وفي بيان مشترك صادر عن إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، استشهد المسؤولون بالتهديد الذي يمثله متغير "دلتا"، وقالوا: "بدأنا نرى دليلا على انخفاض الحماية ضد الحالات الخفيفة والمتوسطة".

وأضاف البيان: "استنادا إلى أحدث تقييم لدينا، يمكن أن تتضاءل الحماية الحالية ضد الحالات الشديدة وحالات الاستشفاء والوفاة في الأشهر المقبلة، خاصة بين أولئك المعرضين لخطر أكبر أو الذين تم تطعيمهم خلال المراحل السابقة".

وتابع "لهذا السبب، نرى أنه ستكون هناك حاجة إلى جرعة معززة لزيادة الحماية التي يعطيها اللقاح إلى أقصى حد وإطالة أمدها".

وذكر البيان أن "السلطات الصحية على استعداد لتقديم جرعات معززة لجميع الأمريكيين بدءا من 20 سبتمبر وبدءا من 8 أشهر من التلقي الفرد الجرعة الثانية للفرد".

واوضح انه "في الوقت الحالي، الجرعات المعززة ستقدم إلى الأشخاص الذين تلقوا "فايزر" أو "موديرنا"، مع توقع تقديم جرعة معززة للحاصلين على لقاح "جونسون أند جونسون".

ورصدت الولايات المتحدة أكثر من ألف حالة وفاة بكوفيد-19، الثلاثاء، أي ما يعادل حوالي 42 حالة وفاة في الساعة، وفقًا لإحصاء لرويترز، حيث يتواصل تفشي متحور "دلتا" سريع الانتشار.

والولايات المتحدة أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات بفيروس كورونا في العالم (622,321)، حسبما نقلت "فرانس برس"، الأربعاء.