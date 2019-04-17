فقدان 150 شخصا بانقلاب عبارة في الكونغو

أسفر انقلاب عبارة نهرية في بحيرة كيفو شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية الليلة الماضية، عن فقدان حوالي 150 شخصا، تخشى السلطات أن يكونوا قد قضوا غرقا.

وقال رئيس الجمهورية فيليكس أنطوان تشيسيكيدي عبر تويتر: "أشعر بحزن شديد لحادث غرق هذا القارب في 15 إبريل في بحيرة كيفو".

وذكر أن التقارير الأولية تفيد بفقدان 150 شخصا تقريبا معربا عن تعاطفه مع أسر المفقودين.

وأشار مصدر مسؤول إلى أن العبارة كانت تقل 200 راكب وتم إنقاذ 40 منهم فقط وجرى التحقق من مقتل 3.

وأضاف أن سوء الأحوال الجوية واكتظاظ العبارة بالركاب بين أهم الأسباب المحتملة للحادث.

وتعد حوادث العبارات ظاهرة تكاد تكون شائعة في البحيرات والأنهار في الكونغو الديمقراطية التي تقع وسط القارة الإفريقية