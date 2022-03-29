فلسطينيون يوزعون الحلوى في جنين ابتهاجا بعملية تل ابيب (فيديو)

وزع فلسطينيون في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية الحلوى ابتهاجا بعملية اطلاق النار في تل ابيب، والتي نفذها احد ابناء قرية يعبد القريبة من المدينة واسفرت عن مقتل ستة اسرائيليين.

واظهر تسجيل فيديو توزيع الحلوى في شارع عام في المدينة، فيما نشرت وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا لاهالي قرية يعبد وهو يتوجهون الى منزل عائلة منفذ العملية ضياء حمارشة في القرية.

ومن جهتها، باركت الفضائل الفلسطينية عملية اطلاق النار في بني براك قرب تل ابيب والتي استشهد حمارشة خلالها وجرى اعتقال فلسطيني آخر قالت وسائل الاعلام العبرية انها كان شريكه في العملية اضافة الى ثالث يجري البحث عنه.

وقال القيادي في حركة حماس مشير المصري، إن العملية النوعية في تل أبيب، رد طبيعي على جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساته، ولا يمكن لشعبنا أن يقبل الظلم والقهر، وهي رد سريع على قمة الخزي والعار في النقب.

توزيع الحلويات في جنين احتفاء بعملية تل أبيب pic.twitter.com/qjqFlDMrAw — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 29, 2022

من جانبها قالت حركة الجهاد الإسلامي:" : نبارك العملية البطولية النوعية في تل أبيب وهي تأتي ضمن باكورة عمليات أبطال شعبنا في عمق الكيان، والاحتلال اعتقد أن العمليات ستكون في شهر رمضان من الضفة والقدس وغزة فكانت المفاجأة بعمليات بطولية من الداخل المحتل، تأكيداً على وحدة الدم والجغرافيا".

مسيرة عفوية وهتافات تجوب يعبد احتفاء بعملية تل أبيب pic.twitter.com/1ERdy4N083 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 29, 2022

وعقبت الجبهة الشعبية قائلة: "عملية بني براك البطولية برهان جديد على تمسك شعبنا بنهج المقاومة الشاملة، ونعبر عن فخرنا واعتزازنا بمنفذها، وندعو جموع شعبنا للانخراط في معركة الدفاع عن الوجود الفلسطيني والهوية والمقدسات".

وفي ذات السياق باركت حركة المجاهدين العملية وقالت:" نبارك العملية الفدائية التي نفذها أحد ابطال شعبنا اليوم، التي تؤكد أن أمن الكيان المؤقت يتهاوى اليوم أمام ضربات الفدائي البطل منفذ عملية تل الربيع النوعية".