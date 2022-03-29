منفذ عملية تل ابيب فلسطيني من قرية يعبد في جنين

قالت وسائل اعلام ان منفذ عمليات اطلاق النار في تل ابيب مساء الثلاثاء، هو فلسطيني من قرية يعبد في محافظة جنين شمالي الضفة الغربية.

وقالت وكالة شهاب الفلسطينية ان منفذ العملية هو الشاب ضياء حمارشة (27 عاما),

واضافت ان مواطنين فلسطينيين توجهوا الى منزل عائلة حمارشة بعد ذيوع نبأ تنفيذه عملية إطلاق النار في تل أبيب.

ومن جانبها، قالت صحيفة جيروزاليم بوست ان منفذ العملية سبق ان اعتقل لمدة ستة اشهر وعمل بشكل غير قانوني في موقع للبناء في بني براك.

5 قتلى وإصابات خطيرة في ٣ عمليات اطلاق نار في تل أبيب وتضارب الأنباء حول انسحاب المنفذ على فزبة. pic.twitter.com/Ov2gdaX58Z — Shady abu sabha #Gaza 🇵🇸 (@lovegaza32) March 29, 2022

ومن ناحيته، كتب القيادي في حركة حماس جاسر البرغوثي عبر حسابه في تويتر قائلا ان "بطلنا من جنين القسام من يعبد"، مضيفا ان "شعبنا قد عزم امره ان يصلي في القدس محررًا".

مواطنون فلسطينيون يتوجهون إلى منزل عائلة ضياء حمارشة في يعبد بجنين وهو منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب pic.twitter.com/mW8sx4FF7A — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 29, 2022

وكانت وسائل اعلام اسرائيلية قالت ان ستة اشخاص على الاقل قتلوا واصيب خامس مساء الثلاثاء، في عمليات اطلاق نار في منطقتي بني براك ورمات غان قرب تل ابيب نفذها مسلح يقود دراجة نارية.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن نجمة داود الحمراء قولها ان هناك "14 إصابة في حادثة إطلاق النار في حي بني براك منها 5 فارقوا الحياة". فيما نقلت وكالة انباء روسيا اليوم عن مسؤول في نجمة داوود قوله ان ستة اشخاص قتلوا في الهجوم.