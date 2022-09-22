فلسطيني يحاول اقتحام مطار "بن غوريون" الاسرائيلي

أفادت وسائل اعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن فلسطينيا حاول اقتحام مطار بن غوريون قرب مدينة "تل أبيب"، ودهس حارس أمني اسرائيلي، على مدخل المطار.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الشرطة نجحت في اعتقال فلسطيني في الثلاثينيات من عمره، كان يستقل سيارة مسروقة، بعد تعرضه لإطلاق النار، على مدخل المطار، مشيرة إلى أنه من مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أنه في ساعة مبكرة من فجر اليوم حاول فلسطيني في الثلاثينيات من عمره اقتحام أحد الحواجز المنصوبة أمام المدخل الرئيسي للمطار من شارع رقم واحد، حيث حاول دهس حارس، ولكن الأخير أطلق عليه النار، ما أدى إلى إغلاق جميع مداخل المطار .

وأشارت القناة العبرية إلى أن واقعة الاقتحام تلك تسببت في إغلاق المداخل والمخارج وصالات المغادرة في المطار الإسرائيلي الدولي، خلال عملية الاعتقال، وهو ما أدى إلى تأخير جميع الرحلات المجدولة اليوم الخميس، في أحد أكثر الأيام ازدحاما في المطار، والذي يشهد حركة نحو 94 ألف مسافر.