فلسطين.. "الجهاد الإسلامي" تعلن النفير العام

أعلن الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين زياد النخالة، الاستنفار العام لعناصر سرايا القدس الجناح العسكري للحركة، في كافة أماكن تواجدهم، عقب اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي مدينة جنين.

وقال النخالة في تصريح مقتضب :"على ضوء اقتحام مخيم جنين من قبل جيش العدو الصهيوني يعلن الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي الاستنفار العام لسرايا القدس في كافة أماكن تواجدهم".



وفي سياق متصل قال أ.طارق عز الدين، المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية أن اقتحام المتطرف "بن غفير" للمسجد الأقصى انتهاك خطير للمقدسات*



وأكد أن السماح للمتطرف الاسرائيلي "بن غفير" باقتحام المسجد الأقصى، هو انتهاك خطير للمقدسات، وإيذان بانتفاضة جديدة من أبناء شعبنا.



وحذر من هذه الخطوات الاستفزازية بحق مشاعر العرب والمسلمين وأحرار العالم، من قبل المستوطنين وعلى رأسهم "بن غفير".



كما حذر دولة الاحتلال وقادته، من تداعيات هذه الخطوات الاستفزازية والخطيرة التي تحاول النيل من مقدساتنا وأرضنا، وتوفير الغطاء والحماية لها من أجل طمس الهوية العربية والإسلامية.



ودعا جماهير الشعب الفلسطيني في القدس والضفة والداخل المحتل، إلى التصدي بكل قوة لهذه المحاولات وشد الرّحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه، والدفاع عنه وحمايته .